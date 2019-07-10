2019-07-10T18:20:51+03:00
Общество

Госдума рассмотрит проект о возврате курилок в аэропорты

В конце 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных помещениях аэропортов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Госдума рассмотрит проект о возврате курилок в аэропортыГосдума рассмотрит проект о возврате курилок в аэропортыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников заявил, что Госдума намерена в четверг, 11 июля, рассмотреть законопроект, предлагающий вернуть в здания аэропортов курилки.

Напомним, в конце 2017 года депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускавший курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале текущего года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, что и было сделано автором, сообщает "РИА-Новости".

При этом профильный думский комитет по охране здоровья собирался еще два раза, чтобы вынести окончательное решение. Члены комитета в середине декабря не смогли прийти к какому-либо решению. Поэтому было принято решение провести еще одно заседание, где в конечном итоге комитет все же поддержал данную инициативу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минтранс поддержал возвращение курилок в аэропортах. Курительные комнаты, как и раньше, будут располагаться в «стерильной» зоне авиагаваней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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