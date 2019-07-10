2019-07-10T19:11:15+03:00
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бойко - Великого, которого обвиняют в хищении $500 тысяч

На заседании бизнесмен присутствовал лично
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Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бойко - Великого, которого обвиняют в хищении $500 тысячМосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бойко - Великого, которого обвиняют в хищении $500 тысячФото: ТАСС
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Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняют в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный Экспресс".

На заседании бизнесмен присутствовал лично. Он снова был одет в белый кафтан и разместил вдоль стекла аквариума 10 иконок.

В начале заседания Бойко - Великий заявил ходатайство об удалении из зала служебной овчарки. Однако судья отказала в просьбе и отметила, что собака относится к организации процесса, сообщает "РИА-Новости".

- В зале находится собака, я прошу ее отпустить. Это травля меня и моих родственников, она явно не участник процесса, - подчеркнул Бойко - Великий.

Позже бизнесмен заявил, что одолжил 500 тысяч долларов у совладельца "Кредитного экспресса" Владимира Шеина, но не успел вернуть деньги в срок. В Савеловский суд был подан иск о возврате долга.

При этом следователь просил оставить бизнесмена под стражей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня текущего года бизнесмена Василия Бойко-Великого обвинили в хищении денег вкладчиков банка. Адвокат предпринимателя утверждал, что его клиент не имеет отношения к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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