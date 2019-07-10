В Великобритании не дали визу сотруднику МИД РФ для участия в форуме по СМИ
Инцидент произошел несмотря на то, что ранее российская сторона приглашалась к участию и данный сотрудник был аккредитован на форуме
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Пресс-секретарь российского посольства в Соединенном Королевстве заявил, что Британия не выдала визу сотруднику МИД РФ для участия в конференции по свободе СМИ.
Это случилось несмотря на то, что ранее российская сторона приглашалась к участию и данный сотрудник был аккредитован на форуме.
ИСТОЧНИК KP.RU