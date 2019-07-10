В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности для живодеров

СЕГОДНЯ 22:01 2019-07-10T22:01:35+03:00

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В Госдуму заксобранием Санкт-Петербурга внесен законопроект о снижении с 16 до 14 лет возраста, с которого можно привлекать живодеров к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Соответствующий документ был опубликован в среду, 10 июля, в электронной базе нижней палаты парламента. Поправкой предлагается изменить Уголовный кодекс.

ИСТОЧНИК KP.RU