Новая мусоросортировочная линия заработала в Иваново

СЕГОДНЯ 22:38 2019-07-10T22:38:34+03:00

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Генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев принял участие в запуске новой линии Ивановского мусоросортировочного завода и провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Объем инвестиций во вторую мусоросортировочную линию в 2018-2019 годах составил 100 млн рублей. Суммарно в инфраструктуру завода за четыре года вложено более 300 млн рублей. Производительность новой линии Ивановского мусоросортировочного завода составит 100 тысяч тонн обрабатываемых отходов в год, благодаря этому общая мощность завода достигнет 250 тысяч тонн. Поставщиками оборудования для новой линии выступили европейские и российские компании. Большинство технологических решений приобретены у российских производителей из Санкт-Петербурга, Калуги, Барнаула.

«Сегодня мы посмотрели объекты переработки, где также планируется размещение объектов утилизации. Увидели организацию работы на объекте, который существует третий год, а также открыли новую линию. Объекты производят очень хорошее впечатление, потому что здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций. Региональный оператор добьется своих функциональных задач при сбалансированном объеме инвестиций, что не ляжет тяжелым бременем на тариф для населения. Благодаря губернатору в области уделяется пристальное внимание отрасли обращения с ТКО: практически все элементы инфраструктуры уже построены либо находятся в состоянии проектирования. Мы обсудили несколько программ по расширению сотрудничества с регионом по вопросам контейнерных площадок, контейнеров, мусоровозов, мусоросортировочных и утилизационных комплексов, строительства полигонов и лизинговых программ», — отметил Денис Буцаев, генеральный директор «Российского экологического оператора».

В основе технологического процесса Ивановского мусоросортировочного завода лежит извлечение из отходов и направление на переработку ценных утильных фракций: всех видов пластика, картона, бумаги, стекла, черных и цветных металлов. Из отходов выделяются вредные составляющие, которые ранее размещались на полигонах. В первую очередь, это отходы пластика и полимеров. Извлечение вторичных ресурсов и прессование не сортируемого остатка сокращает нагрузку на полигоны ТКО и уменьшает их вредное воздействие на окружающую среду.

За первые два года своего существования Ивановский мусоросортировочный завод принял на обработку 2 593 812 м3 ТКО. После обработки на полигонах размещено 2 063 335 м3 отходов (79,5 %). Введение второй линии позволит заводу суммарно принять в обработку более 2,2 млн м3 ТКО в год.

ИСТОЧНИК KP.RU