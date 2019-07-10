Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Первую строчку рейтинга заняла американская певица Тейлор Свифт, которая за год заработала около 185 миллионов долларов, а ее концертный тур Reputation собрал 226,1 миллиона долларов и стал самым кассовым в истории Соединенных Штатах.
Второе место в перечне самых богатых звезд планеты модель и теледива Кайли Дженнер из семьи Кардашьян, чей заработок составил 170 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст – 150 миллионов долларов.
Четвертую строчку в рейтинге занял аргентинский футболист Лионель Месси с доходом в 127 миллионов, на пятом месте расположился британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан (110 миллионов долларов).
Топ-5 самых высокооплачиваемых высокооплачиваемых звезд мира по версии Forbes
1. Тейлор Свифт
2. Кайли Дженнер
3. Канье Уэст
4. Лионель Месси
5. Эд Ширан
ИСТОЧНИК KP.RU