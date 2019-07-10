Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года

СЕГОДНЯ 23:31 2019-07-10T23:31:43+03:00

Американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список возглавила Тейлор Свифт, за год заработавшая $185 миллионов

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Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Первую строчку рейтинга заняла американская певица Тейлор Свифт, которая за год заработала около 185 миллионов долларов, а ее концертный тур Reputation собрал 226,1 миллиона долларов и стал самым кассовым в истории Соединенных Штатах.

Второе место в перечне самых богатых звезд планеты модель и теледива Кайли Дженнер из семьи Кардашьян, чей заработок составил 170 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст – 150 миллионов долларов.

Четвертую строчку в рейтинге занял аргентинский футболист Лионель Месси с доходом в 127 миллионов, на пятом месте расположился британский поп-певец, лауреат премии Grammy Эд Ширан (110 миллионов долларов).

Топ-5 самых высокооплачиваемых высокооплачиваемых звезд мира по версии Forbes

1. Тейлор Свифт

2. Кайли Дженнер

3. Канье Уэст

4. Лионель Месси

5. Эд Ширан

ИСТОЧНИК KP.RU