Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

СЕГОДНЯ 23:49 2019-07-10T23:49:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 июля, стало известно, что из-за инцидента с досрочной публикацией данных об инфляции по собственному желанию уволился директор подведомственной структуры Росстата.

Дело в том, что ранее в понедельник Центробанк со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в июне инфляция в России замедлилась до 4,7 процента в годовом выражении, однако к тому моменту ведомство эти данные еще не публиковало. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что такое недопустимо, и поручил Центробанку с Росстатом провести в связи с публикацией информации раньше установленного срока служебное расследование. Представители ЦБ сообщили, что данные по динамике потребительских цен были доступны на сайте статистического ведомства с утра 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU