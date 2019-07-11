2019-07-11T00:50:25+03:00
Экономика

Курс рубля укрепился на фоне заявления главы ФРС США

Ранее Пауэлл заявил о беспокойстве финрегулятора неопределённостью вокруг торговых конфликтов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава Федеральной резервной системы США Джером ПауэллГлава Федеральной резервной системы США Джером ПауэллФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая в США выполняет функции Центробанка, укрепился курс рубля. Так, по состоянию на 18:49 (мск) среды, 10 июля, курс доллара к российской валюте на Московской бирже снизился на 1,17% – до 63,17 рубля, а за один евро давали 71,133 рубля.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед конгрессом, обозначил факторы, которыми американский финрегулятор будет руководствоваться, принимая решение по базовой процентной ставке на июльском заседании. В частности, он выразил беспокойство неопределённостью вокруг торговых конфликтов, отметив отсутствие улучшения перспектив американской экономики в последние несколько недель. Кроме того, Пауэлл заявил, что низкие темпы инфляции могут сохраниться дольше, чем ожидалось ранее.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, именно это выступление главы ФРС США негативно сказалось на долларе, поскольку его риторика «оказалась мягче, чем ожидали рынки». Кроме того, повышению курса рубля способствовали рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду.

Однако главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров считает, что рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время не стоит

«Уровень в районе 63 рублей за доллар – это будет тот уровень, который мы будем видеть в ближайшие две – три недели», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25 – 2,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центробанк снизил ключевую ставку. Что это значит?

Такое решение приняли впервые с марта прошлого год [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ
Новая мусоросортировочная линия заработала в Иваново
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности для живодеров
В Донбассе под обстрел попала автоколонна с главой Донецкой области
Зеленский прокомментировал обстрел колонны в Донбассе
Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка
Совладельцы телеканала "Рустави 2" отказались уволить гендиректора
В Великобритании не дали визу сотруднику МИД РФ для участия в форуме по СМИ
Депутат бундестага оценили призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
«Споры всегда заканчиваются миром»: Медведев о перспективах отношений Киева и Москвы
НАТО нашло линию соприкосновения с Минобороны России
Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Бойко - Великого, которого обвиняют в хищении $500 тысяч
В Госдуме исключили срывы в реализации "СП-2" из-за здоровья Ангелы Меркель
Трамп: санкции против Ирана скоро будут существенно усилены
Медведев: после выборов в Раду можно вернуться к газовому вопросу
Ленобласть стала основным участником международного Рыбного форума
Госдума рассмотрит проект о возврате курилок в аэропорты
«Параноидальное поведение»: Медведев прокомментировал отмену телемоста Киев-Москва
Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»
Мединский сравнил публикацию о битве под Прохоровкой с попытками "выиграть войну в мемуарах"
Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»
В Армении сообщили, что авария на ТЭС не повлияет на электроснабжение в республике