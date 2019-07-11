Курс рубля укрепился на фоне заявления главы ФРС США

СЕГОДНЯ 00:28 2019-07-11T00:50:25+03:00

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После заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая в США выполняет функции Центробанка, укрепился курс рубля. Так, по состоянию на 18:49 (мск) среды, 10 июля, курс доллара к российской валюте на Московской бирже снизился на 1,17% – до 63,17 рубля, а за один евро давали 71,133 рубля.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл, выступая перед конгрессом, обозначил факторы, которыми американский финрегулятор будет руководствоваться, принимая решение по базовой процентной ставке на июльском заседании. В частности, он выразил беспокойство неопределённостью вокруг торговых конфликтов, отметив отсутствие улучшения перспектив американской экономики в последние несколько недель. Кроме того, Пауэлл заявил, что низкие темпы инфляции могут сохраниться дольше, чем ожидалось ранее.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, именно это выступление главы ФРС США негативно сказалось на долларе, поскольку его риторика «оказалась мягче, чем ожидали рынки». Кроме того, повышению курса рубля способствовали рост цен на нефть и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду.

Однако главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров считает, что рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля в ближайшее время не стоит

«Уровень в районе 63 рублей за доллар – это будет тот уровень, который мы будем видеть в ближайшие две – три недели», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25 – 2,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU