В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Возраст найденных 40 лет назад костей составляет не менее 210 тысяч лет
Найденные 40 лет назад в Греции человеческие останки оказались древнейшими в ЕвропеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature. По его данным, новый радиоизотопный анализ показал, что возраст найденных тогда костей раннего представителя Homo sapiens составляет не менее 210 тысяч лет.
ИСТОЧНИК KP.RU