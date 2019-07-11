В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки

СЕГОДНЯ 01:16 2019-07-11T01:16:13+03:00

Возраст найденных 40 лет назад костей составляет не менее 210 тысяч лет

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Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature. По его данным, новый радиоизотопный анализ показал, что возраст найденных тогда костей раннего представителя Homo sapiens составляет не менее 210 тысяч лет.

ИСТОЧНИК KP.RU