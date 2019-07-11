Работа лондонского аэропорта Гатвик восстановлена после сбоя

СЕГОДНЯ 01:50 2019-07-11T01:56:43+03:00

Проблемы были связаны с неполадками в системе управления воздушным движением

Изменить размер текста: A A

Лондонский аэропорт Гатвик полностью возобновил ранее приостановленные из-за сбоя в системе управления воздушным движением отправку и прием авиарейсов, сообщает администрация воздушной гавани на своей странице в Twitter.

«После проблемы с системами управления воздушным движением полёты в Гатвик и из него возобновились», - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на объявление о возобновлении приема и отправки самолетов, пассажирам советуют уточнять у авиакомпаний статус своих рейсов перед тем, как ехать в аэропорт. Он не работал около полутора часов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года Гатвик в течение целых двух суток работал с перебоями из-за двух дронов, замеченных над его взлетно-посадочной полосой.

Аэропорт Гатвик – вторая по размеру воздушная гавань Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу. Он расположен в Кроли (графство Западный Сассекс), в 46 километрах к югу от британской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU