Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-11T06:31:37+03:00

Через две минуты после старта ракеты-носителя с космодрома Куру произошла серьезная неполадка

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Запуск ракеты-носителя легкого класса Vega, которая должна была доставить на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей. Через пару минут после старта ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане произошла серьезная неполадка, и аппарат был потерян. Об этом в ночь на четверг, 11 июля, сообщила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт

«Спустя примерно две минуты после старта произошла серьёзная неполадка, которая привела к потере миссии. От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю груза», - сказала представитель компании, организовывающей запуски с космодрома в Гвианском космическом центре.

Фабрегетт добавила, что предварительная причина сбоя станет понятна после первичного анализа технической информации о полете ракеты, пообещав рассказать подробности аварии в ближайшее время, передает ТАСС.

Изначально запуск ракеты с военным спутником ОАЭ был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, но его из-за сильного ветра сначала перенесли на 7 июля, а затем на 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU