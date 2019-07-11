2019-07-11T06:31:37+03:00
В мире

Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ завершился неудачей

Через две минуты после старта ракеты-носителя с космодрома Куру произошла серьезная неполадка
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Космодром Куру во Французской ГвианеКосмодром Куру во Французской ГвианеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Запуск ракеты-носителя легкого класса Vega, которая должна была доставить на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на борту завершился неудачей. Через пару минут после старта ракеты с космодрома Куру во Французской Гвиане произошла серьезная неполадка, и аппарат был потерян. Об этом в ночь на четверг, 11 июля, сообщила исполнительный вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт

«Спустя примерно две минуты после старта произошла серьёзная неполадка, которая привела к потере миссии. От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю груза», - сказала представитель компании, организовывающей запуски с космодрома в Гвианском космическом центре.

Фабрегетт добавила, что предварительная причина сбоя станет понятна после первичного анализа технической информации о полете ракеты, пообещав рассказать подробности аварии в ближайшее время, передает ТАСС.

Изначально запуск ракеты с военным спутником ОАЭ был запланирован на ночь с 5 на 6 июля, но его из-за сильного ветра сначала перенесли на 7 июля, а затем на 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Обокрал армию, всех обокрал!»: В Закарпатье люди прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Советник Зеленского предложил на Украине переименовать русский язык в «российский»
CNN: Иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе
Молодой британец пытался проникнуть в спальню к Елизавете II
Бизнесмен Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде за $108 миллионов
В Ozon пояснили сообщения об утечке данных
Оскорбленный Зеленским чиновник грозит подать на него в суд
Работа лондонского аэропорта Гатвик восстановлена после сбоя
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Курс рубля укрепился на фоне заявления главы ФРС США
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с NewsOne и монополизацию СМИ
Новая мусоросортировочная линия заработала в Иваново