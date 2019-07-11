2019-07-11T07:16:41+03:00
Политика

WSJ: Трамп намерен предложить пост начштаба ВМС США Майклу Гилдею

Ранее возглавить штаб американских Военно-морских сил отказался вице-адмирал Уильям Морэн
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп продолжает поиски кандидата на должность начальника штаба американских Военно-морских сил. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в президентской администрации, глава Белого дома намерен предложить этот пост вице-адмиралу Майклу Гилдею, который ранее руководил киберкомандованием ВМС.

По данным собеседников издания, об этом глава государства объявил на встрече с представителями командного состава ВМС в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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