Медведчук допустил подвижки в деле Вышинского после выборов в Раду
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук допустил подвижки в вопросе освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского после выборов в Раду.
"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - приводит РИА Новости ответ Медведчука в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.
Медведчук отметил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".
Напомним, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года украинским спецслужбами. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент Вышинский находится под арестом, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU