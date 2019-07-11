Медведчук допустил подвижки в деле Вышинского после выборов в Раду

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-11T07:42:34+03:00

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что вопрос освобождения главного редактора "РИА Новости Украина" поднимается на всех переговорах

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук допустил подвижки в вопросе освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского после выборов в Раду.

"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернётся", - приводит РИА Новости ответ Медведчука в ответ на вопрос, когда можно будет ждать каких-либо подвижек в решении вопроса освобождения удерживаемых лиц.

Медведчук отметил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".

Напомним, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в мае 2018 года украинским спецслужбами. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент Вышинский находится под арестом, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU