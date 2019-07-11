Блок «Волга» после запуска военных спутников с Плесецка увели на орбиту захоронения

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-11T08:07:41+03:00

Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами успешно стартовал с Плесецка Фото: REUTERS

Увод "Волги" на орбиту захоронения осуществили за счет трех включений двигательной установки

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Блок выведения "Волга" после запуска на целевые орбиты четырех военных спутников с космодрома Плесецк увели на орбиту захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в 20:14 мск 10 июля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Союз-2.1в", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу блока выведения "Волга" с орбиты космических аппаратов", - рассказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, увод "Волги" на орбиту захоронения был осуществлен за счет трех включений двигательной установки.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил в том числе командование Космических войск России с успешным запуском четырех аппаратов с космодрома Плесецк.

«Ракета-носитель «Союз-2.1В» и блок «Волга» отработали штатно. Пуск успешный, - написал он в «Твиттере». - Поздравляю командование Космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!».

Напомним, сайт kp.ru писал, что ракета-носитель "Союз-2.1в" с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России успешно стартовала с космодрома Плесецк.

ИСТОЧНИК KP.RU