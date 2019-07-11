2019-07-11T08:46:05+03:00
Происшествия

Интерпол задержал двоих россиян в Уругвае

В посольстве сообщили, что "знают о ситуации" и выясняют подробности
Марина ВЕНЦОВА
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В Уругвае задержаны двое россиян по подозрению в помощи сбежавшему мафиозиВ Уругвае задержаны двое россиян по подозрению в помощи сбежавшему мафиозиФото: Мила СТРИЖ
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Двое граждан России задержаны сотрудниками уругвайской полиции и Интерпола по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, который сбежал из тюрьмы.

Правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца. Двое владельцев заведения, один из которых является россиянином, были задержаны. Под стражу также взята одна сотрудница ресторана, которая тоже является гражданкой России, пишет портал Subrayado.

В посольстве сообщили, что "знают о ситуации". "Сейчас выясняем подробности", - сказал ТАСС представитель диппредставительства.

Сайт kp.ru писал, что Рокко Морабито сбежал из-за решетки в ночь 24 июня вместе с тремя другими заключенными. По информации МВД Уругвая, заключенные добрались по крыше тюрьмы на территорию расположенной поблизости фермы.

Напомним, Морабито ранее скрывался от правосудия более 20 лет. В 2017 году его задержали Уругвае, где он находился за решеткой в ожидании экстрадиции в Италию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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