Четыре новых спутника, запущенных с Плесецка, внесены в каталог

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-11T09:11:13+03:00

Четыре военных спутника были успешно выведены на орбиту Фото: REUTERS

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Специалисты воздушно-космических сил России добавили в каталог космических объектов четыре спутника Минобороны, которые были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее объекты были доставлены блоком выведения «Волга» на заданную орбиту. В военном ведомстве указали, что процедура прошла успешно и все четыре объекта «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538» вышли на связь.

Бортовые системы работают исправно, спутники будут обеспечивать заданные функции на орбите. После транспортировки блок выведения был отправлен на орбиту захоронения, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что запуск ракеты-носителя легкого класса "Союз 2.1в" был осуществлен 10 июля в 20:14 вечера.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил всех, в том числе командование Космических войск России с успешным запуском четырех аппаратов с космодрома Плесецк.

ИСТОЧНИК KP.RU