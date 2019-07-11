СМИ: новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-11T09:27:13+03:00

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Новейший британский авианосец Queen Elizabeth вернулся на базу в Портсмуте на юге Соединенного Королевства из-за образовавшейся течи. Отмечается, что во время морских испытаний у корабля затопило один из отсеков.

Причина возникновения течи не названа, однако есть предположение, что произошел прорыв трубы для забора морской воды. В итоге в отсек попало более 200 тонн воды, пишет Defense News.

В Министерстве обороны Великобритании назвали инцидент «небольшой проблемой во внутренней системе судна» и опровергли столь сильное подтопление.

Кстати, в 2017 году авианосец Queen Elizabeth уже нуждался в серьезном ремонте. Самый большой из когда-либо построенных для британского Королевского флота кораблей дал течь спустя две недели после начала службы.

ИСТОЧНИК KP.RU