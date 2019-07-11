Американские сенаторы предложили запретить королевской семье Саудовской Аравии въезд в США
Группа американских сенаторов от обеих партий подготовила и внесла на рассмотрение коллег в конгрессе законопроект о пересмотре отношений США с Саудовской Аравией. Документ, в частности, предусматривает ограничения на выдачу американских виз не только подданным королевства, но и членам монаршей семьи.
По словам одного из авторов проекта – республиканца Джеймса Риша, возглавляющего сенатский комитет по иностранным делам, отношения Вашингтона с Эр-Риядом необходимо пересмотреть в связи с нарушениями прав человека в Саудовской Аравии, а также убийством Джамаля Хашукджи. Сенатор заявил, что действия саудовских властей давно вызывают обеспокоенность, а после ставшего «ужасающим событием, ответственные за которое должны понести наказание» убийства опального журналиста она «достигла пика».
Демократ Джин Шахин, тоже принимавшая участие в разработке документа, добавила, что конгресс должен убедить американскую администрацию пересмотреть отношения с Эр-Риядом, потому что «США не могут игнорировать действия королевства, и этот законопроект является прямым посланием от двух партий руководству Саудовской Аравии», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи 2 октября прошлого года был убит на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле.
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ИСТОЧНИК KP.RU