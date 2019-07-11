Врачи рассказали, какая доза шоколада безвредна для здоровья
Половина плитки темного шоколада в первой половине дня безвредная для здоровья. К такому выводу пришли врачи. Специалисты уточнили, что есть его нужно до обеда, потому что продукт очень калорийный и содержит вещества, которые мешают уснуть.
- Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом, - рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Данные опубликовали в честь Всемирного дня шоколада, который отмечается сегодня, 11 июля. А впервые его отметили французы, устраивая массовые гуляния, сообщает "РИА Новости".
Напомним, что ранее эксперты объясняли сколько можно съесть мороженого, чтобы не нанести вред здоровью. Такие же исследования проводились с куличами и яйцами.
ИСТОЧНИК KP.RU