Самолет Великобритании провел разведку у побережья Черного моря России

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-11T10:00:24+03:00

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у российских границ

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Самолет радиоэлектронной разведки британских Военно-воздушных сил Bombardier Global Express Sentinel R.1. с бортовым номером ZJ692 во второй раз за два дня пролетел вдоль Черноморского побережья России.

Как сообщается на портале Plane Radar, радиоразведчик завершил миссию в 07:10 по московскому времени и вернулся на базу.

Сайт kp.ru писал, что рано утром в понедельник, 8 июля, самолет ВВС Великобритании провел разведку у берегов Крыма. Чуть позже он обошел зону в районе Севастополя. Полет вдоль побережья Черного моря разведывательный аппарат закончил в 07:50. И отправился на аэродром базирования.

Напомним, в последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU