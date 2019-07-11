На северо-западе Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон
Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы. Как сообщили в экстренных службах, в настоящее время проводится эвакуация жильцов.
"Взрыв произошел по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Сейчас происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке, - передает ТАСС данные службы. - Идет эвакуация людей".
Отмечается, что чрезвычайное положение произошло в 12-этажном панельном доме. Сведений о пострадавших пока не поступало.
В пресс-службе Главном управлении МЧС по Москве подтвердили факт прибытия пожарных по указанному адресу, однако подробности в главке не сообщили.
Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве возле торгового центра «Новомосковский», который расположен в поселении Московский, взорвалась газовая заправка. В результате инцидента есть пострадавшие.
ИСТОЧНИК KP.RU