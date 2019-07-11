На северо-западе Москвы в жилом доме взорвался газовый баллон

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-11T10:19:54+03:00

Газовый баллон взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы Фото: Ольга Крыльцова

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Баллон с газом взорвался в жилом доме на северо-востоке Москвы. Как сообщили в экстренных службах, в настоящее время проводится эвакуация жильцов.

"Взрыв произошел по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Сейчас происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке, - передает ТАСС данные службы. - Идет эвакуация людей".

Отмечается, что чрезвычайное положение произошло в 12-этажном панельном доме. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе Главном управлении МЧС по Москве подтвердили факт прибытия пожарных по указанному адресу, однако подробности в главке не сообщили.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве возле торгового центра «Новомосковский», который расположен в поселении Московский, взорвалась газовая заправка. В результате инцидента есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU