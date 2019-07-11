2019-07-11T10:40:33+03:00
Происшествия

Отец и сын из России погибли во время шторма в Греции

Всего стихия унесла жизни шестерых иностранных туристов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Отец и сын из России погибли во время шторма в ГрецииОтец и сын из России погибли во время шторма в ГрецииФото: REUTERS
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На северные районы Греции в ночь на 11 июля обрушился мощный шторм. В результате буйство стихии на полуострове Халкидики унесло жизни шестерых туристов из трех стран. Среди них были отец и его маленький сын из России.

Глава семейства, 38-летний Иван приехал в Грецию из Ростова-на-Дону со своей женой и тремя детьми. Мужчина погиб вместе с двухлетним сыном. По предварительной информации, на отдыхающих упало дерево, которое повалил сильный ветер. Где были остальные члены семьи и пострадали ли они, пока не сообщается.

Помимо россиян погибли два туриста из Чехии и женщина со своим ребенком из Румынии. Всего же в греческие больницы после шторма попали около 20 человек с травмами различной степени. Сайт "КП" писал об этом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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