Минпромторг не включил несколько марок авто премиум класса в список дорогостоящих
Министерство промышленности и торговли не включило Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается повышенный транспортный налог. Такие нарушения были выявлены по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.
Счетная палата России, обнаружив такие нарушения, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь. По словам аудитора контрольного ведомства Сергея Штогрина, необходимо усовершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей.
«Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - призвал он.
В Счетной палате отмечают, что ситуация с собираемостью имущественного налога типична для большинства российских регионов - задолженность по оплате высокая.
ИСТОЧНИК KP.RU