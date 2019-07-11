Минпромторг не включил несколько марок авто премиум класса в список дорогостоящих

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-11T11:09:15+03:00

В частности, речь идет о Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L

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Министерство промышленности и торговли не включило Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается повышенный транспортный налог. Такие нарушения были выявлены по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.

Счетная палата России, обнаружив такие нарушения, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь. По словам аудитора контрольного ведомства Сергея Штогрина, необходимо усовершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей.

«Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», - призвал он.

В Счетной палате отмечают, что ситуация с собираемостью имущественного налога типична для большинства российских регионов - задолженность по оплате высокая.

ИСТОЧНИК KP.RU