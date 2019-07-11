В Москве напали на журналистку Bloomberg
В центральном районе Москве произошло нападение на журналистку из экономического информационного агентства Bloomberg. Женщина самостоятельно позвонила в полицию и рассказала, что к ней подбежал неизвестный мужчина утром, ориентировочно около 9 часов, возле гостиницы «Националь».
- Потерпевшая рассказала, что не поняла, что именно хотел от нее нападавший. Полицейским Ольга Танос объяснила, что мужчина попытался «поднять ее за ноги», - сообщил источник «КП».
Женщине удалось отбиться от нападавшего и убежать. Уроженка Молдавской республики уточнила, что не получила никаких повреждений. Финансового ущерба журналистке тоже не было нанесено.
Сейчас сотрудники полиции занимаются установлением личности нападавшего мужчины, а также его задержанием. По данному факту оперативники проводит проверку. Расценивается желание «поднять журналистку за ноги», как мелкое хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU