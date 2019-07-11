2019-07-11T11:15:54+03:00
Общество

В Москве напали на журналистку Bloomberg

Неизвестный хотел «поднять женщину за ноги»
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве напали на журналистку BloombergВ Москве напали на журналистку BloombergФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центральном районе Москве произошло нападение на журналистку из экономического информационного агентства Bloomberg. Женщина самостоятельно позвонила в полицию и рассказала, что к ней подбежал неизвестный мужчина утром, ориентировочно около 9 часов, возле гостиницы «Националь».

- Потерпевшая рассказала, что не поняла, что именно хотел от нее нападавший. Полицейским Ольга Танос объяснила, что мужчина попытался «поднять ее за ноги», - сообщил источник «КП».

Женщине удалось отбиться от нападавшего и убежать. Уроженка Молдавской республики уточнила, что не получила никаких повреждений. Финансового ущерба журналистке тоже не было нанесено.

Сейчас сотрудники полиции занимаются установлением личности нападавшего мужчины, а также его задержанием. По данному факту оперативники проводит проверку. Расценивается желание «поднять журналистку за ноги», как мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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