Мария Бутина может вернуться в Россию на два месяца позже планируемого срока

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-11T11:28:00+03:00

Мария Бутина может попасть домой только через два месяца после освобождения Фото: REUTERS

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Марию Бутину освободят из тюрьмы в США, где она отбывает свой срок, 25 октября. Именно в этот день заканчивается срок, который был назначен россиянке судом.

Сразу после освобождения девушку должны отправить в Россию, но не исключено, что на все бумажные формальности уйдет почти два месяца. Из-за этого Бутина может попасть домой только в конце декабря.

«Мы переживаем, что Мария может попасть в специальный центр ожидания депортации. Адвокаты борются за то, чтобы дочь сразу отправили домой, но в США очень распространена практика помещения людей в спецприемники. Многие иностранцы туда попадают даже за банальное нарушение миграционного законодательства, где ожидают довольно долгое время, - говорит «Известиям» отец россиянки Валерий Бутин.

Родственники Марии признаются, что стараются не затрагивать эту тему в телефонных разговорах с Марией, чтобы лишний раз не беспокоить ее.

Мария Бутина отправилась в США в 2016 году обучаться по магистерской программе в Американском университете в Вашингтоне. Летом 2018 года ее арестовали, а в декабре осудили на полтора года тюрьмы. В суде россиянка частично согласилась с обвинением, которое касалось нарушения закона о регистрации иностранных агентов. После ее срок наказания был сокращен на 10 дней, так как была всеобщая амнистия.

Сейчас у родных девушки имеется многомиллионный долг перед адвокатами, которые защищают ее в штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU