Россияне стали больше жаловаться на мобильных операторов связи

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-11T11:40:58+03:00

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Технологии мобильной связи совершенствуются, однако, и жалоб на операторов у россиян стало больше. Согласно статистике Роскомнадзора, во втором квартале 2019 года число недовольных работой операторов связи в России увеличилось на 21,5%.

На что жалуются? Если еще лет пять назад россияне жаловались на качество связи, то сегодня в большей степени на завышенные счета. Эти претензии составляют 21 - 40% от общего числа (во 2-м квартале в Роскомнадзор поступило 1648 жалоб на операторов «большой четверки»). Больше всего недовольных выставленными счетами у абонентов МТС и «Мегафона» (40 и 39% претензий соответственно). В свою очередь клиенты «Билайна» и Tele2 возмущаются тем, что им навязывают платные услуги (38 и 36% от числа жалоб на эти компании соответственно). Впрочем, на плохую связь (шум, отсутствие сигнала и прочее) в надзорное ведомство по-прежнему поступает много петиций.

Как следует из статистики, опубликованной Роскомнадзором, больше всего нареканий на качество связи у абонентов «Билайна» (25%) и МТС (20%). Чуть меньше у клиентов Tele2 (15%) и «Мегафона» (12%). Но сами операторы уверяют, что к ним в call-центры за последние годы наоборот стало поступать меньше претензий, а качество связи и вовсе выросло в разы. Тем не менее, Роскомнадзор перенаправит часть жалоб в Роспотребнадзор для дальнейших разбирательств, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU