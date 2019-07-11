На Украине восстановили разрушенный памятник Жукову

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-11T11:57:06+03:00

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Памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове восстановили после того, как националисты в снесли его во время пикета в начале прошлого месяца. Монумент вернули на прежнее место. Об этом на своей странице в социальной сети написал мэр города Геннадий Кернес.

- Как и обещал. Сегодня вернули на место, - написал градоначальник в Facebook.

Мэр Харькова также прикрепил к посту фотографию, подтверждая свои слова.

Напомним, что группа националистов разрушили памятник 2 июня во время пикета съезда партии «Доверяй делам». При этом они утверждали, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Полиция по данному факту возбудила 2 уголовных дела. А в Раде назвали случившееся "циничным поступком" "издевательством над историей". Затем мэр города пообещал восстановить монумент.

ИСТОЧНИК KP.RU