Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным
В четверг, 11 июля, президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Боливийского лидера встретили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, российский посол в Боливии Владимир Спринчан и глава дипмиссии Боливии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано.
В Кремле сообщили, что Путин и Моралес «обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам».
Глава Министерства иностранных дел южноамериканской республике Диего Пари заявил, что боливийская сторона намерена обсудить сотрудничество с «Газпромом» и инвестиции в создание центра ядерных исследований в Боливии.
Напомним, последний раз Моралес посещал Москву с официальным визитом в 2018 году. Тогда он поблагодарил российского лидера за «теплый прием» и пригласил его посетить Боливию с ответным визитом.
ИСТОЧНИК KP.RU