2019-07-11T12:10:44+03:00
Политика

Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным

Боливарианский и российские лидеры обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эво Моралес и Владимир Путин. Фото: ТАСС/Михаил МетцельЭво Моралес и Владимир Путин. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В четверг, 11 июля, президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву, где у него состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Боливийского лидера встретили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, российский посол в Боливии Владимир Спринчан и глава дипмиссии Боливии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано.

В Кремле сообщили, что Путин и Моралес «обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам».

Глава Министерства иностранных дел южноамериканской республике Диего Пари заявил, что боливийская сторона намерена обсудить сотрудничество с «Газпромом» и инвестиции в создание центра ядерных исследований в Боливии.

Напомним, последний раз Моралес посещал Москву с официальным визитом в 2018 году. Тогда он поблагодарил российского лидера за «теплый прием» и пригласил его посетить Боливию с ответным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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