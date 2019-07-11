МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд
Пожарный поезд отправили на место крупного пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
"К месту пожара выдвинулся пожарный поезд", - цитирует РИА Новости данные ведомства.
В МЧС добавили, что на месте возгорания работают порядка 80 человек и 20 единиц техники. Кроме того, в настоящее время для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах приводится в готовность авиация.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 июля в службу спасения поступило более десятка сообщений о возгорании в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах. Оказалось, что горит газовая станция высокого давления на территории ТЭЦ "Северная". В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек. Все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.
Пожар на Осташковском шоссе.
Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU