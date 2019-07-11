МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-11T12:19:12+03:00

На месте возгорания работают уже порядка 80 человек и 20 единиц техники [видео]

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Пожарный поезд отправили на место крупного пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К месту пожара выдвинулся пожарный поезд", - цитирует РИА Новости данные ведомства.

В МЧС добавили, что на месте возгорания работают порядка 80 человек и 20 единиц техники. Кроме того, в настоящее время для тушения пожара на ТЭЦ в Мытищах приводится в готовность авиация.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 11 июля в службу спасения поступило более десятка сообщений о возгорании в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах. Оказалось, что горит газовая станция высокого давления на территории ТЭЦ "Северная". В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек. Все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719605" frameborder="0"></iframe> Пожар на Осташковском шоссе.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU