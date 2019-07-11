2019-07-11T13:07:26+03:00
В мире

США рассматривают возможность смягчения санкций против Северной Кореи

Условиями Вашингтона являются замораживание Пхеньяном ядерной программы и ликвидация центра в Йонбёне
Марина ВЕНЦОВА
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США рассматривают возможность смягчения санкций против КНДРСША рассматривают возможность смягчения санкций против КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты рассматривают возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев. На такие шаги в Вашингтоне могут пойти при условии ликвидации ядерного центра Йонбён и замораживания всей ядерной программы.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации американского президента Дональда Трампа, речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР, которые являются основным источником дохода для страны.

Отмечается, что данные меры помогут двум странам достичь компромисса после провала их второго саммита во Вьетнаме в феврале этого года.

Сайт kp.ru писал, что США в июне продлили санкции в отношении КНДР еще на год. В Вашингтоне считают, что действия и политика Пхеньяна по-прежнему дестабилизируют ситуацию в регионе, а также представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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