Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-11T13:36:41+03:00

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

У них диагностированы ожоги первой и второй степени [видео]

Изменить размер текста: A A

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ "Северная" подмосковных Мытищах увеличилось до одиннадцати. Об этом в четверг сообщили в центре медицины катастроф.

"Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась", - приводит ТАСС слова медиков. Там уточнили, что у всех пострадавших ожоги первой и второй степени.

Напомним, ранее в четверг появилось сообщение о том, что в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах пожар. Позже выяснилось, что возгорание произошло на территории Северной ТЭЦ. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в результате пожара пострадали восемь человек. Все они - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

На ликвидацию пожара направлены 50 единиц техники, а также пожарный поезд и авиация. По данным МЧС, в настоящее время пожар на территории ТЭЦ в Мытищах локализован на площади 800 квадратных метров.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU