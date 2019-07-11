2019-07-11T13:36:41+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек

У них диагностированы ожоги первой и второй степени [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человекПри пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человекФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ "Северная" подмосковных Мытищах увеличилось до одиннадцати. Об этом в четверг сообщили в центре медицины катастроф.

"Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась", - приводит ТАСС слова медиков. Там уточнили, что у всех пострадавших ожоги первой и второй степени.

Напомним, ранее в четверг появилось сообщение о том, что в районе Осташковского шоссе в подмосковных Мытищах пожар. Позже выяснилось, что возгорание произошло на территории Северной ТЭЦ. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в результате пожара пострадали восемь человек. Все они - сотрудники автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

На ликвидацию пожара направлены 50 единиц техники, а также пожарный поезд и авиация. По данным МЧС, в настоящее время пожар на территории ТЭЦ в Мытищах локализован на площади 800 квадратных метров.

Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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