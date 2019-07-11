2019-07-11T13:18:00+03:00
Общество

В частных детских садах в Ленобласти снизят родительскую плату

Таким образом, власти региона повышают доступность детских учреждений для молодых семей
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Никто не будет спорить, что вопрос с устройством ребенка в детский сад, а потом с его оплатой всегда остро стоит на повестке дня любой молодой семьи. Не исключением были и семьи, живущие в Ленобласти. В государственный сад нужно стоять в очереди, а частные не всегда доступны для родительского кошелька. Но 11 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы. Получается, что теперь частные сады стали гораздо доступнее для молодых семей.

Как заявил Александр Дрозденко в районах интенсивной жилой застройки, власти решают вопрос обеспечения местами в детских садах не только путем строительства объектов или выкупа у застройщиков, но поощряют малый бизнес оказывать комплексную и качественную услугу по присмотру и образованию.

«Одновременно субсидия частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что должно повысить их востребованность», - резюмировал он.

Так кто может стать получателями субсидии? Частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц. Общий размер регионального софинансирования при этом может достигать 18000 рублей за одного ребенка. Отметим, что в Ленобласти сейчас работают 10 лицензированных организаций, оказывающих услуги по уходу за детьми, для которых ранее была предусмотрена субсидия на учебную деятельность в размере от 6 до 9 тысяч рублей на одного ребенка.

Кстати, субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели будут направлять на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
Песков: выход Путина к людям в Екатеринбурге – обычная практика
Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек
США рассматривают возможность смягчения санкций против Северной Кореи
Туск: развал СССР был благословением
В России начнут ставить «умные» тормоза на все новые автобусы и грузовики
В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте
Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах
В Раде рекомендовали уволить Климкина с поста министра иностранных дел Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела съемочной группы «звезды» в Донбассе
При крупном пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 8 человек
Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным
МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона