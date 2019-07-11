В частных детских садах в Ленобласти снизят родительскую плату

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-11T13:18:00+03:00

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Никто не будет спорить, что вопрос с устройством ребенка в детский сад, а потом с его оплатой всегда остро стоит на повестке дня любой молодой семьи. Не исключением были и семьи, живущие в Ленобласти. В государственный сад нужно стоять в очереди, а частные не всегда доступны для родительского кошелька. Но 11 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы. Получается, что теперь частные сады стали гораздо доступнее для молодых семей.

Как заявил Александр Дрозденко в районах интенсивной жилой застройки, власти решают вопрос обеспечения местами в детских садах не только путем строительства объектов или выкупа у застройщиков, но поощряют малый бизнес оказывать комплексную и качественную услугу по присмотру и образованию.

«Одновременно субсидия частным садам снизит родительскую плату в учреждениях, что должно повысить их востребованность», - резюмировал он.

Так кто может стать получателями субсидии? Частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц. Общий размер регионального софинансирования при этом может достигать 18000 рублей за одного ребенка. Отметим, что в Ленобласти сейчас работают 10 лицензированных организаций, оказывающих услуги по уходу за детьми, для которых ранее была предусмотрена субсидия на учебную деятельность в размере от 6 до 9 тысяч рублей на одного ребенка.

Кстати, субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области», предприниматели будут направлять на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU