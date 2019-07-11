Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-11T14:37:36+03:00

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Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение российских властей ввести временный запрет на полеты из России в Грузию является необоснованным и непропорциональным.

"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Батуми в четверг.

Он также подчеркнул, что Европейский союз выражает Грузии свою поддержку и солидарность.

В Тбилиси 20 июня начались митинги. Грузины протестовали – российский депутат Гаврилов сел не в то кресло. Это и стало катализатором акций протестов, которые повлекли за собой запрет на перелеты из России в Грузию. 8 июля российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU