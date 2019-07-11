2019-07-11T14:38:40+03:00
Экономика

Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти

Почетные грамоты аграрии получили за многолетнюю работу
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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В четверг, 11 июля, в Ленинградской области открылась агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля», на которую съехались 8 тысяч аграриев со всей России. В церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Александр Дрозденко отметил, что проведение подобного мероприятия в Ленобласти - это признание достижений региона в АПК, возможность проявить свое гостеприимство и обменяться опытом с коллегами.

«Общая сумма господдержки сельхозпроизводителей региона в 2019 году составит 7 млрд рублей. Считаю, это достойный уровень поддержки, чтобы решать задачи по увеличению объемов продукции, диверсификации направлений производства, освоению новых рынков и увеличению экспорта», — отметил Александр Дрозденко.

И в рамках же этого мероприятия прошло награждение лучших аграриев Ленобласти. Почетные грамоты Президента Российской Федерации вручил лучшим специалистам агропрома министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Их получили оператор машинного доения АО «Гомонтово» Раиса Климина и генеральный директор предприятия Надежда Позднякова. Племенному заводу «Гомонтово» принадлежит рекорд России по молочной продуктивности: 13 201 кг молока от каждой коровы получили в 2018 году в хозяйстве, что более чем вдвое превышает среднероссийский показатель – 6094 кг.

За достижения высоких результатов и многолетний труд в агропромышленном комплексе почетные грамоты Министерства сельского хозяйства Российской Федерации вручены: диспетчеру автомобильного транспорта, заведующей складом ГСМ акционерного общества «Судаково» Приозерского района Наталье Егоричевой, бухгалтеру цеха животноводства акционерного общества «Племенной завод «Петровский» Приозерского района Ольге Корепиной, главному инженеру акционерного общества «Племенной завод «Петровский» Приозерского района Сергею Торопову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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