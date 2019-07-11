2019-07-11T14:58:59+03:00
Происшествия

Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска

Еще одиннадцати помощь оказана на месте
Анастасия ВАРДАНЯН
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Одного пострадавшего вертолетом доставили в ожоговый центр ПодольскаОдного пострадавшего вертолетом доставили в ожоговый центр ПодольскаФото: "КП" Архив
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Пожар на Северной ТЭЦ в Подмосковных Мытищах локализован. По последним данным, его площадь составила 800 квадратных метров. Сгорело в том числе четырехэтажное здание, которое по некоторым данным, было общежитием. Статус постройки пока полностью не установлен.

- Это административный корпус, который не имел статуса жилого помещения. Здание выгорело по всей площади в 600 квадратных метров, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По последним данным, пострадали 12 человек.

- Одного пострадавшего вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска , - сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф .

Остальным 11 людям, получившим незначительные ожоги, медицинская помощь была оказана на месте. Это в том числе сотрудники автомастерской, расположенной недалеко от ТЭЦ.

Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые пытаются установить причину ЧП. Известно, что пожар спровоцировал взрыв на газопроводе, который находится на территории ТЭЦ. По факту ЧП проверку проводит Следственный комитет Москвы.

Возгорание на участке газопровода не сказалось на ресурсоснабжение потребителей электроэнергии городского округа Мытищи и близлежащих населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Пожар на ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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