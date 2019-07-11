Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-11T14:59:45+03:00

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США намерены развернуть космический эшелон с ударными средствами ПРО поражения баллистических ракет. Эти планы вызывают озабоченность у российского Генштаба. В России уверенны, что это милитаризация околоземного пространства с вытекающими из этого крайне негативными последствиями для международной безопасности. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин считает, что для Пентагона космос – потенциальный театр военных действий. Он настаивает на сохранении свободы маневра в этом направлении.

- В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях, - цитирует Стерлина ТАСС.

Сообщение о планах Америки появилось в начале года. США уже приступили к созданию военно-космических сил. При этом Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков с конца 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU