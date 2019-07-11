Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-11T15:04:49+03:00

Проект о повышении предельного возраста службы в МВД прошел первое чтение в Государственной Думе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, для полковников предельный возраст увеличивается с 55 до 60 лет службы, а для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка в 55 лет

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Правительственный законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), принят в четверг, 11 июля, в первом чтении на заседании Государственной Думы.

Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Предельный возраст пребывания на службе в ОВД увеличится:

- до 65 лет для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции;

- до 60 лет для полковников;

- до 55 лет для майоров и подполковников.

Как заявил на заседании палаты статс-секретарь - замглавы МВД Росси Игорь Зубов, данная инициатива нацелена на "обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».

ИСТОЧНИК KP.RU