Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Правительственный законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), принят в четверг, 11 июля, в первом чтении на заседании Государственной Думы.
Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Предельный возраст пребывания на службе в ОВД увеличится:
- до 65 лет для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции;
- до 60 лет для полковников;
- до 55 лет для майоров и подполковников.
Как заявил на заседании палаты статс-секретарь - замглавы МВД Росси Игорь Зубов, данная инициатива нацелена на "обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».
ИСТОЧНИК KP.RU