2019-07-11T15:04:49+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских

Так, для полковников предельный возраст увеличивается с 55 до 60 лет службы, а для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка в 55 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Проект о повышении предельного возраста службы в МВД прошел первое чтение в Государственной ДумеПроект о повышении предельного возраста службы в МВД прошел первое чтение в Государственной ДумеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительственный законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД), принят в четверг, 11 июля, в первом чтении на заседании Государственной Думы.

Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Предельный возраст пребывания на службе в ОВД увеличится:

- до 65 лет для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции;

- до 60 лет для полковников;

- до 55 лет для майоров и подполковников.

Как заявил на заседании палаты статс-секретарь - замглавы МВД Росси Игорь Зубов, данная инициатива нацелена на "обеспечение комплектования должностей и сохранение квалифицированного кадрового ядра сотрудников органов внутренних дел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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