2019-07-11T15:11:21+03:00
Происшествия

В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Специалисты связывают случившееся с прорывом газопровода
Григорий ЛЕОРДА
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Пожар на ТЭЦ в Мытищах.Пожар на ТЭЦ в Мытищах.
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Прорыв газопровода стал причиной пожара на ТЭЦ в Мытищах. Такое заявление сделал замглавы МЧС России Илья Денисов.

По его словам, газопровод принадлежит компании "Мосгаз" и проходит за пределами объекта, передает телеканал "Россия 24". На данный момент возгорание ликвидировано. Угрозы населению Москвы и области нет.

Напомним, "Северная" ТЭЦ загорелась в четверг, 11 июля. Пожарные локализовали возгорание за три часа. По последним данным пострадали 11 человек, еще один найден мертвым. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.

По данному факту следственный комитет начал проверку. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ под личный контроль.

Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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