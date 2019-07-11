В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Прорыв газопровода стал причиной пожара на ТЭЦ в Мытищах. Такое заявление сделал замглавы МЧС России Илья Денисов.
По его словам, газопровод принадлежит компании "Мосгаз" и проходит за пределами объекта, передает телеканал "Россия 24". На данный момент возгорание ликвидировано. Угрозы населению Москвы и области нет.
Напомним, "Северная" ТЭЦ загорелась в четверг, 11 июля. Пожарные локализовали возгорание за три часа. По последним данным пострадали 11 человек, еще один найден мертвым. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.
По данному факту следственный комитет начал проверку. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории ТЭЦ под личный контроль.
Пожар на мытищинской ТЭЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU