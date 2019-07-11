Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon
Роскомнадзор планирует проверить ситуацию с утечкой персональных данных пользователей интернет-магазина Ozon. Сведения о 450 тысяч пользователях оказались в руках посторонних людей, а сервис не стал сообщать о случившемся.
- Как уполномоченный орган Роскомнадзор планирует направить запрос администрации сервиса, чтобы получить объяснения по возникшей утечке, - сообщили ФАН в ведомстве.
Потерянные данные – адрес электронной почты и пароль – дают доступ к профилю пользователя, а значит, открывает возможность совершать действия от лица человека. В том числе и финансового характера.
Подобные ситуации повторяются достаточно часто, в связи с этим ведомство планирует внести в законодательство изменения, согласно которым надзорный орган нужно будет обязательно оповещать об утечках данных.
Ранее В Ozon пояснили сообщения об утечке данных Представители интернет-магазина утверждают, что из 450 тысяч попавших в Сеть аккаунтов их клиентов – только несколько процентов.
Представители интернет-магазина также отметили, что инцидент произошел в прошлом году, а сброс паролей всегда проводится в случаях, если специалисты «находят какие-либо данные в открытом виде в интернете, это политика компании».
ИСТОЧНИК KP.RU