Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-11T15:41:56+03:00

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Роскомнадзор планирует проверить ситуацию с утечкой персональных данных пользователей интернет-магазина Ozon. Сведения о 450 тысяч пользователях оказались в руках посторонних людей, а сервис не стал сообщать о случившемся.

- Как уполномоченный орган Роскомнадзор планирует направить запрос администрации сервиса, чтобы получить объяснения по возникшей утечке, - сообщили ФАН в ведомстве.

Потерянные данные – адрес электронной почты и пароль – дают доступ к профилю пользователя, а значит, открывает возможность совершать действия от лица человека. В том числе и финансового характера.

Подобные ситуации повторяются достаточно часто, в связи с этим ведомство планирует внести в законодательство изменения, согласно которым надзорный орган нужно будет обязательно оповещать об утечках данных.

Ранее В Ozon пояснили сообщения об утечке данных Представители интернет-магазина утверждают, что из 450 тысяч попавших в Сеть аккаунтов их клиентов – только несколько процентов.

Представители интернет-магазина также отметили, что инцидент произошел в прошлом году, а сброс паролей всегда проводится в случаях, если специалисты «находят какие-либо данные в открытом виде в интернете, это политика компании».

ИСТОЧНИК KP.RU