2019-07-11T15:54:19+03:00
Политика

МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения Риги

Во латвийском внешнеполитическом ведомстве считают, что Красная армия возобновила советскую оккупацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения РигиМИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения РигиФото: REUTERS
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Латвия расценивает праздничный фейерверк, который планируется устроить 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов, как неприемлемую и недружественную акцию, поскольку Красная армия возобновила советскую оккупации. Соответствующие заявление было опубликовано на сайте латвийского МИД, в котором выразили протест временному поверенному в делах России Вадиму Васильеву.

«Мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации», — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также сообщает, что МИД страны выразил протест представителю посольства России по поводу решения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации артиллерийским салютом в субботу, 13 июля, в годовщину взятия Вильнюса, а 1 августа – Каунаса.

Как ранее писал сайт kp.ru, каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает возмущение антифашистских организаций по всему миру, обычно принимают участие несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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