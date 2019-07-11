2019-07-11T15:55:52+03:00
Общество

Минсельхоз назвал цифры по экспорту зерна в 2018-2019 году

За границу было продано больше 35 миллионов тонн пшеницы
Григорий ЛЕОРДА
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Аграриям удалось собрать хороший урожай несмотря на плохие погодные условия.Аграриям удалось собрать хороший урожай несмотря на плохие погодные условия.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Министерство сельского хозяйства уточнило цифры по экспорту зерна в 2018-2019 годах. Урожай зерна в 2019 году ожидается как и прежде на уровне 118 миллионов тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках на выставке передовых технологий "Всероссийский день поля - 2019".

Чиновник уточнил, что на экспорт из них отправится 75 миллионов тонн пшеницы. Такие объемы, по мнению Патрушева, гарантируют стабильность рынка. Таких результатов удалось достичь несмотря на тяжелые погодные условия: в 10 регионах пришлось вводить режим ЧС. Более того, аграриям удалось увеличить посевные площади основных экспортоориентированных культур: пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сои.

"На сегодняшний день по экспорту зерновых цифра составляет 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. Возможно, она будет скорректирована по итогам расчетов торговли с ЕАЭС, но крайне незначительно", - сказал Дмитрий Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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