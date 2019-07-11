Суд арестовал десять таможенников Домодедово за взятки

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-11T16:10:26+03:00

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Басманный суд Москвы отправил под арест десятерых сотрудников таможни, которые проходили службу в аэропорту Домодедово. Их задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в получении взяток.

"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Все подозреваемым вменяется статья 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, 15 лет лишения свободы. Под стражей таможенники пробудут до 3 сентября.

Согласно заявлению Федеральной таможенной службы (ФТС) задержание и арест служащих не отразились на работе таможни в воздушной гавани. Оформление грузов и таможенный досмотр граждан проходят в обычном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU