Чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-11T16:16:38+03:00

На борту находились больше 150 человек

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В международном аэропорту Будапешта совершил экстренную посадку самолет чешской авиакомпании. На борту Boeing 737-400 находились больше 150 человек. Помимо туристов в самолете были еще 9 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

- Самолет с 151 туристом на борту, следовавший из Будапешта на египетский курорт Хургада, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт венгерской столицы, - рассказала журналистам пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова.

Представитель перевозчика уточнила, что старший пилот сообщил диспетчерам о поломке. По его словам, повреждение покрышки одного из колес шасси произошло при взлете. Воздушному судну дали разрешение вернуться в аэропорт Будапешта. Пилоты выполнили провели маневр аварийной посадки профессионально, без нарушений.

Напомним, что накануне в Калуге самолет совершил экстренную посадку из-за обморока пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU