2019-07-11T16:16:38+03:00
Происшествия

Чешский самолет совершил аварийную посадку в Будапеште

На борту находились больше 150 человек
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чешский самолет совершил аварийную посадку в БудапештеЧешский самолет совершил аварийную посадку в БудапештеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В международном аэропорту Будапешта совершил экстренную посадку самолет чешской авиакомпании. На борту Boeing 737-400 находились больше 150 человек. Помимо туристов в самолете были еще 9 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

- Самолет с 151 туристом на борту, следовавший из Будапешта на египетский курорт Хургада, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт венгерской столицы, - рассказала журналистам пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова.

Представитель перевозчика уточнила, что старший пилот сообщил диспетчерам о поломке. По его словам, повреждение покрышки одного из колес шасси произошло при взлете. Воздушному судну дали разрешение вернуться в аэропорт Будапешта. Пилоты выполнили провели маневр аварийной посадки профессионально, без нарушений.

Напомним, что накануне в Калуге самолет совершил экстренную посадку из-за обморока пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Московском зоопарке поселятся ослы пуату
Пользователи Yota сообщают о сбоях при подключении к интернету
Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны времен Порошенко
Боксер Денис Лебедев решил завершить спортивную карьеру
Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций
Путин: Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата
Суд арестовал десять таможенников Домодедово за взятки
Минсельхоз назвал цифры по экспорту зерна в 2018-2019 году
МИД Латвии выразил России протест из-за фейерверков в честь освобождения Риги
Роскомнадзор проконтролирует ситуацию с утечкой данных из магазина Оzon
После приступов дрожи Меркель слушала гимн сидя
В Венесуэле в учениях примет участие техника российского производства
В МЧС озвучили причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении предельного возраста службы для полицейских
Создание космического эшелона США вызывает опасения у российского Генштаба
Одного из пострадавших на пожаре ТЭЦ Северная вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска
Министр сельского хозяйства вручил награды лучшим специалистам агропрома Ленобласти
Туск назвал необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
Полиция Польши разыскивает пропавшего российского мальчика