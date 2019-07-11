2019-07-11T16:26:54+03:00
Спорт

Боксер Денис Лебедев решил завершить спортивную карьеру

Об этом он сообщил в своей Instagram
Елена АКИМОВА
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Боксер Денис Лебедев заявил о завершении карьерыБоксер Денис Лебедев заявил о завершении карьерыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев решил завершить свою спортивную карьеру. Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 килограмм сообщил подписчикам, что пришло время расставаться с большим спортом.

О своем решении он рассказал на страничке в Instagram. 39-летний спортсмен признается, что очень благодарен всем, кто верил в него и поддерживал на протяжении всей карьеры.

Пока о своих дальнейших планах боксер не сообщает, известно только то, что он планирует больше времени проводить с семьей.

Боксер Денис Лебедев заявил о завершении карьеры

Боксер Денис Лебедев заявил о завершении карьеры

-Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям, — объяснил он свое решение.

Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии WBA 1 мая 2019 года. Это произошло после того, как украинский боксер Александр Усик, который на тот момент обладал поясом, отказался от боя с россиянином.

На счету Дениса Лебедева 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, а также два поражения, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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