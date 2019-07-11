2019-07-11T16:50:07+03:00
Общество

В Московском зоопарке поселятся ослы пуату

Двух самочек привезут уже этой осенью
Елена АКИМОВА
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В Московский зоопарк приедут ослы пауту. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/k-nam-edut-puatu/В Московский зоопарк приедут ослы пауту. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/k-nam-edut-puatu/
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В Московском зоопарке осенью ожидают новоселов – привезут двух самок ослов пуату. Сейчас они живут в зоопарке Вышкова в Чехии.

Представители данного вида появятся в Московском зоопарке впервые за всю его историю. Пуату являются одной из самых редких и малоизвестных пород ослов, отмечают специалисты зоопарка.

Сейчас две самочки пуату живут в зоопарке в Польше. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/k-nam-edut-puatu/

Сейчас две самочки пуату живут в зоопарке в Польше. ФОТО: https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-zooparka/k-nam-edut-puatu/

- У них есть и второе название – мамонтовые ослы – из-за повышенной выносливости. В среднем высота взрослого самца пуату достигает 150 сантиметров в холке, а самки – 135-140 сантиметров. Мы рады пополнению и готовимся, обустраиваем им вольеры. Совсем скоро гости смогут посмотреть на данный редкий вид, цитирует РИАМО сообщение Московского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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