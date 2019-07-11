Пользователи Yota сообщают о сбоях при подключении к интернету

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-11T16:49:15+03:00

Проблемы у оператора начались около трех часов дня по московскому времени

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Российские пользователи мобильного оператора Yota жалуются на сбои. У людей возникают проблемы с подключением к интернету. Это подтверждают данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе ресурсов.

Проблемы начались в среду, 11 июля, около 15:00 по московскому времени. На неполадки жалуются в основном жители двух столиц, Уфы, Казани, Новосибирска и Екатеринбурга, ряда других городов. Большая часть жалоб (88%) касается нестабильного подключения к интернету, пишет сайт riafan.ru. В компании заявили, что выясняют причины случившегося.

Сайт kp.ru писал о том, что после одного из сбоев в работе сети Yota выплатила до 20 миллионов рублей компенсаций пострадавшим пользователям. В качестве компенсации абонентам предлагали скидку на следующий расчетный период.

ИСТОЧНИК KP.RU