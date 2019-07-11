2019-07-11T16:57:06+03:00
Происшествия

Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции туристов

Мужчина и его ребенок погибли во время сильного шторма
Мария ИГНАТЬЕВА
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Туроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции отца и сынаТуроператор возьмет на себя расходы по отправке в Россию погибших в Греции отца и сынаФото: REUTERS
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На севере Греции в ночь на четверг, 11 июля бушевал сильный шторм. Стихия унесла жизни шестерых человек. Среди них: два туриста из Швеции, мама с ребенком из Румынии, и отец с 1,5 годовалым сыном из России.

Иван с женой и тремя детьми приехали на отдых из Ростова-на-Дону. Во время шторма на главу семейства и маленького Витю упало дерево. ЧП произошло на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на полуострова Халкидики. Туроператор пообещал взять на себя все расходы по отправке погибших россиян на родину. В компании также отметили, что помогут семье.

- Это случилось в отеле, там была семья – трое детей, муж, жена. Супруга с двумя детьми была в номере, а папа, скорее всего, гулял по территории отеля с самым маленьким ребенком – полтора годика. Они бежали в номер. Все случилось за секунду – упало дерево и раздавило их, - сказал в беседе с «РИА Новости» вице-президент компании Георгий Акритидис.

Мужчина отметил, что семье окажут в том числе и психологическую помощь. Он также рассказал, что раньше не видел такого разгула стихии. По его словам, шторм и дождь шел лишь местами.

«КП» уже писала, что катастрофа длилась всего 20 минут. Но этого хватило, чтобы нанести ущерб, измеряемый человеческими жизнями. Помимо погибших, около 100 человек получили травмы, 1 рыбак числится пропавшим без вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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