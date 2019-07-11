Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре
Россия и Белоруссия близки к подписанию документа об отмене роуминга. Произойти это может до 15 сентября.
"Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается. Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ - об отмене роуминга в общем плане", - рассказал ТАСС посол республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
По его словам, существует ряд нюансов, но фактически министерства информации и связи "пришли к консенсусу".
"Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть", - добавил он.
Напомним, вопрос обсуждался с 2017 года. Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг на территории СГ. Представители республики настаивали лишь на снижении стоимости этих услуг, что и было камнем преткновения.
ИСТОЧНИК KP.RU