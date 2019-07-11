Россия и Белоруссия могут отказаться от роуминга уже в сентябре

СЕГОДНЯ 19:05 2019-07-11T19:05:51+03:00

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Россия и Белоруссия близки к подписанию документа об отмене роуминга. Произойти это может до 15 сентября.

"Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается. Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ - об отмене роуминга в общем плане", - рассказал ТАСС посол республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

По его словам, существует ряд нюансов, но фактически министерства информации и связи "пришли к консенсусу".

"Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть", - добавил он.

Напомним, вопрос обсуждался с 2017 года. Тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг на территории СГ. Представители республики настаивали лишь на снижении стоимости этих услуг, что и было камнем преткновения.

ИСТОЧНИК KP.RU