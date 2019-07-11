2019-07-11T20:13:33+03:00
В мире

Взрывы в сирийском Африне: погибло 14, ранено 35 человек

Шестеро убитых принадлежат вооруженным группировкам
Григорий ЛЕОРДА
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Турецкая армия заняла город в марте 2018 года.Турецкая армия заняла город в марте 2018 года.Фото: REUTERS
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В результате двух взрывов в сирийском городе Африн погибло 14 человек. Среди них восемь мирных граждан, двое из них дети. Остальные, по данным СМИ, боевики вооруженных группировок, поддерживаемых Турцией.

В результате инцидента ранения получили 35 человек. Их доставили в ближайшую больницу сотрудники экстренных служб. Известно, что первый теракт был совершен на въезде в город возле КПП боевиков. Второй случился в центре. Там взорвалась начиненная взрывчаткой цистерна с топливом, сообщает телеканал Al Alam.

Заметим, Африн был занят турецкими войсками и оппозиционными формированиями в марте 2018 года. Уточняется, что перед началом вхождения в населенный пункт самолеты Военно-воздушных сил Турции провели наблюдательные полеты. В результате армия приняла решение о начале наступления. С тех самых пор курды периодически совершают вылазки и операции против турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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