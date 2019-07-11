2019-07-11T20:36:41+03:00
В мире

Дубай разрешил туристам бесплатную месячную лицензию на алкоголь

Есть два условия: иностранец не является мусульманином и ему больше 21 года
Григорий ЛЕОРДА
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Кстати, для россиян визы в ОАЭ отменены.Кстати, для россиян визы в ОАЭ отменены.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Дубая одобрили введение 30-дневной бесплатной лицензии на алкоголь. Ее будут выдавать иностранным туристам. Но есть два условия.

"Власти эмирата уверяют, что с этим документом путешественник не будет нарушать закон страны, а употреблять спиртное на законных основаниях. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года и чтобы он не был мусульманином", - пишет газета Khaleej Times.

Чтобы получить документ турист с визой и паспортном [а также их ксерокопиями] должен прийти в местную сеть розничных магазинов Maritime and Mercantile International (MMI). Там заполнить специальную форму и поставить подпись. После человек получает правила употребления спиртного в Дубае.

Сейчас в кодексе поведения для туристов прописаны запреты на дебоши, вождение в нетрезвом виде и употребление алкоголя в общественных местах. Заметим, пока же турист с визой может приобрести лишь лицензию на два года. Она дает право покупать спиртное и хранить его дома.

КСТАТИ

Визы в ОАЭ для россиян отменены с июля 2018 года

По сути, это лишь сэкономит время в аэропорту. Потому как до сих пор визы ставили бесплатно и по прибытию. Теперь же визы в ОАЭ для россиян и отменены (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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